Politechnika Śląska numerem jeden wśród prodoktoranckich uczelni. To awans w porównaniu do poprzedniego roku

Rozwój działalności prodoktoranckiej, wspieranie młodych ludzi w prowadzeniu badań i kreowaniu własnej zawodowej kariery naukowej to jeden z najważniejszych elementów strategii rozwoju na lata 2016-2026.

- Nasza uczelnia wkłada duży wysiłek w to, aby nasi studenci mieli jak najlepsze możliwości rozwoju. By ich obsługa i możliwości prowadzenia badań były dobrze finansowane. Zależy nam na rozwoju tych młodych ludzi. Liczymy na to, że po zrobieniu doktoratu zasilą kadrę naszej uczelni - powiedział prof. Bogusław Łazarz, prorektor ds. ogólnych.