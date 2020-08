Politechnika Śląska stawia na praktykę. Studenci testują drony i leki na raka. Uczą się poprzez rozwiązywanie konkretnych problemów

Jak podkreśla Jadwiga Witek, rzeczniczka Politechniki Śląskiej w Gliwicach, projekty PBL są realizowane w niewielkich, ale za to interdyscyplinarnych grupach studenckich, liczących od czterech do sześciu osób. Pracami zespołu projektowego kieruje trzech opiekunów z różnych wydziałów – jeden główny oraz dwóch pomocniczych. W roku akademickim odbywają są dwie edycje, po jednej na każdy semestr – w semestrze zimowym dla studentów II stopnia, czyli już z dyplomem inżyniera, a w semestrze letnim dla młodszych na I stopniu. W nowym roku akademickim 2020/2021 będzie piąta odsłona politechnicznych PBL-ów.

- Takie podejście do nauki pozwala wdrożyć się w system, jaki najpewniej będzie obowiązywał w przyszłej pracy zawodowej, gdzie liczyć się będzie umiejętność pracy w zespole, w którym trzeba porozumieć się z ludźmi, ale nie zawsze tymi, którzy mówią tym samym językiem fachowym. Nasze projekty pozwalają to wyćwiczyć - dodaje prof. Ostrowski.

- Dzięki udziałowi w PBL-u zdobywamy doświadczenie. Taki projekt pozwala nam na stworzenie czegoś nowego, w nowy sposób, inny. Ja cenię sobie to, że nie mamy zamkniętych ram w sferze szukania rozwiązań. Często na tradycyjnych zajęciach musimy skorzystać z gotowego rozwiązania, technologii, a tutaj założenia zmieniają się w trakcie, dochodzimy do jakichś wniosków, że jest coś złe, trzeba coś zmienić. Największym plusem jest możliwość kreowania czegoś nowego — wylicza Łukasz Ungier.

- Jest to fajna alternatywa dla tradycyjnych zajęć. Przedmioty ze zwykłego planu zajęć, które pokrywają się tematycznie z PBL-em, realizujemy tylko raz, w projekcie. Udział w projekcie warto jest mieć też na dyplomie ukończenia studiów - mówi z kolei Ewelina Wawrzyńska, studentka transportu. - Dodatkowo, jak opisywał prowadzący, będziemy współpracować z Kolejami Śląskimi, więc jest możliwość poznania ludzi. To to też fajna współpraca z innymi studentami.

Łukasz Ungier pracuje w zespole zajmującym się wykorzystaniem dronów do sprawdzania wytrzymałości konstrukcji mostów w sytuacjach, gdy jest to zbyt niebezpieczne dla człowieka.

- Zwykle odbywa się to w taki sposób, że przechodzą na indywidualny tok nauczania w danym semestrze i w porozumieniu z opiekunami mogą zrezygnować z wybranych zajęć. Na to miejsce wprowadzany jest projekt PBL, a opiekunowie zaliczają zajęcia na podstawie wyników pracy - tłumaczy rzeczniczka uczelni.

- Przykładem jest m.in. opracowanie rozwiązania pozwalającego projektować, prototypować i testować urządzenia do hodowli komórek, na których można testować leki. Zastosowanie jest bardzo szerokie – mogą to być np. hodowle komórek nowotworowych, na których testuje się działanie leków przeciwnowotworowych. W innym projekcie z kolei przetestowano układy naśladujące przepływy w naczyniach o małych średnicach, co pozwala obserwować, jak układają się cząstki morficzne krwi: gdzie płyną, gdzie się pojawiają warstwy, których cząstki, takie jak czerwone krwinki przepływają. To może mieć potencjalne zastosowanie w diagnostyce medycznej. Ekspertami w tym studenckim projekcie byli naukowcy uczelni medycznych — wylicza prof. Ostrowski.