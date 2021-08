Politechnika Śląska wprowadza nowy kierunek studiów w języku angielskim. Studenci II stopnia będą realizować projekt Cognitive technologies

W dzisiejszych czasach możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji trudno przecenić. Idee science fiction z przeszłości są podstawą dzisiejszego postępu naukowego i technologicznego. Przekształcenie dotychczasowego wyobrażenia wiedzy związane z przejściem od badań nad sztuczną inteligencją do głębszego zrozumienia zagadnień związanych z m.in. komputerowymi wizjami, optymalizacją, planowaniem i harmonogramowaniem, czy robotyką, doprowadziło do tego, że wiodące firmy wykorzystują technologie badawcze do ulepszania istniejących produktów i usług oraz do otwierania nowych rynków.

Z kolei rozwój przestrzeni informacyjno-komunikacyjnej w kontekście nowych aspektów wiedzy i jej rozumienia otwiera nowe horyzonty rozwojowe dla dzisiejszych specjalistów w dziedzinie innowacji. Tym samym otwarcie nowego kierunku „Cognitive technologies” w Zabrzu na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej pozwala kandydatom z całego świata cieszyć się studiami drugiego stopnia w języku angielskim w tym zakresie. Więcej informacji dotyczących kierunku “Cognitive technologies” można znaleźć pod linkiem www.polsl.pl/roz2/elementor-99098/.