Полк «Азов». Хто насправді: герої чи неонацисти? (Pułk Azowski. Kim naprawdę jest: bohaterowie czy neonaziści?)

Їх називали фашистами, вбивцями, неонацистами та хто ж вони насправді?

Батальйон «Азов» був створений 5 травня 2014 року у місті Бердянськ як батальйон патрульної служби міліції особливого призначення. 17 вересня 2014 року «Азов» було реорганізовано та розширено до складу полку. Згодом полк перевели до складу Національної гвардії України. Сьогодні ж підрозділ «Азов» - це окремий загін спеціального призначення НГУ та підпорядковується Міністерству внутрішніх справ України.

Засновником та лідером полку був Андрій Білецький, о цього неодноразовий активіст в правих радикальних колах. Серед перших бійців «Азова» були представники маргінальних націоналістичних кіл та так звані футбольні хулігани. Можливо саме ці факти з історії полку, а також їхня символіка, а саме символ «Ідея нації» та «чорне сонце», спровокували початок пропаганди й зокрема російської про нацистські настрої угрупування.

Відомо, що «Азов» це далеко не слухняні та покірні хлопці, проте називати їх «неонацистами» велика помилка. Своїми рішучими та іноді безжальними діями по відношенню до ворога Азовці «заслужили» собі певну славу. На цій підставі й розвивалась пропаганда Кремля про те, що такий полк неонацистів несе особливу небезпеку, в тому числі й для українців, що очевидно не співпадає з реальністю.

Дійсно, «Азов» має свою ідеологію, яку в крайньому випадку можна визначити як праворадикальну, а частина бійців має націоналістичні погляди. Проте, як зазначила українська журналістка Олена Білозерська «далеко не всі бійці батальйону – націоналісти».

«Так більшість із присутніх у батальйоні «Азов» хлопців мають своє сприйняття світу. Але хто вам сказав, що ви можете їх судити? Не забувайте, що зробив батальйон «Азов» для країни… Всякий, хто скаже мені, що ці хлопці проповідують нацистські погляди, носять свастику і так далі, - відверто бреше та займається дурницями. Я багато годин провів із бійцями «Азова» в розмовах. Немає там ні нацизму, ні свастик», - так прокоментував питання ідеології полку голова МВС України Арсен Аваков.

Ці слова й надалі є актуальними, адже зараз «Азов» відіграє колосальну роль у війні з РФ. Інколи навіть не вкладається в голові, яким героїзмом пронизані серця цих хлопців, які від першого дня війни самотужки тримають оборону і не віддають місто загарбникам.

Od początku marca Mariupol został bez wody, prądu i z ograniczonymi zapasami żywności. Jednak miasto bohatersko broni się od ponad dwóch miesięcy, a nazwa Pułku Azowskiego jest na ustach wszystkich.

Kateryna Yakovleva

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