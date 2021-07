Półnadzy lekarze zachęcają panów: Badajmy się, to nie boli. Zobaczcie zdjęcia z sesji do niezwykłego kalendarza „ŚILni Mężczyźni” Monika Chruścińska-Dragan

Kalendarz Śląskiej Izby Lekarskiej wydany zostanie we wrześniu, a cała kwota z jego dystrybucji wesprze profilaktyczne badania dla mężczyzn.

Lekarze zrzucają ubrania i pozują do wyjątkowego kalendarza, „ŚILni Mężczyźni” na 2022 rok. To kolejna odsłona charytatywnej akcji Śląskiej Izby Lekarskiej, której celem jest zwrócenie uwagi na profilaktykę męskich chorób onkologicznych. Poprzednim razem w roli modelek wystąpiły lekarki. Zdjęcia do przyszłorocznego kalendarza powstają w Bytomiu. Byliśmy w studio. Zobaczcie, jak pozują odważni panowie.