Półnagie modelki na złomowisku? Kontrowersyjnyi kalendarz Olmet 2023, zwany polskim Pirelli. Tak wygląda. ZOBACZCIE

Olmet, kalendarz 2023 - to przepiękne modelki, nietuzinkowe kreacje, wyjątkowy makijaż, niezwykłe miejsce. Pieniądze ze sprzedaży trafią na równie wyjątkowy cel. Czy trzeba mówić coś więcej? To wydanie naprawdę zasługuje na uwagę, jest wyjątkowe pod wieloma względami: przede wszystkim, jest to wydanie dwujęzyczne polsko- ukraińskie, poza tym rozpoczęła się również licytacja charytatywnych egzemplarzy, z których 100 procent przychodu trafi do dzieci z ukraińskich sierocińców w Wielkim Lubeniu, Samborze, Żurawnie i Jasieniu. To wydanie, które warto mieć.

Zobacz gorące zdjęcia z wyjątkowego kalendarza