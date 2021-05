Polonia Bytom - Foto-Higiena Gać 5:2. To już 11 z rzędu domowa wygrana bytomian ZDJĘCIA

Polonia Bytom - Foto-Higiena Gać 5:2. To już 11 z rzędu domowa wygrana bytomian

Piłkarze grupy trzeciej III ligi zbliżają się do końca sezonu i na finiszu grają co trzy dni. Ten maraton spotkań zupełnie nie przeszkadza jednak Polonii. Bytomianie śrubują rekord ligowych zwycięstw odniesionych we własnym mieście. W sobotę w roli gospodarza uporali się na stadionie Szombierek z rezerwami Zagłębia Lubin, a dziś pokonali na swoim obiekcie na Olimpijskiej Foto-Higienę Gać. To była 11 kolejna wygrana piłkarzy Kamila Rakoczego na swoich śmieciach.

ZOBACZCIE ZDJĘCIA Z MECZU POLONIA BYTOM - FOTO-HIGIENA GAĆ