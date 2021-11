Polonia Bytom. Kibice podziękowali drużynie ZDJĘCIA Fani czekali na piłkarzy przy Olimpijskiej. Na meczu nie byli, bo jest bojkot

Mecz z rezerwami Miedzi rozegrany był w ramach 18. kolejki III ligi. Polonia zremisowała 1:1, kończąc serię zwycięstw na ośmiu meczach. Drużyna trenera Kamila Rakoczego kończy jesień na trzecim miejscu, ze stratą 5 punktów do lidera LKS Goczałkowice-Zdrój.

Mimo bardzo dobrej postawy Polonii kibice prowadzą bojkot domowych meczów, co jest efektem ich pretensji do postawy ochrony i policji w czasie meczu 10. kolejki z Lechią Zielona Góra, 25 września.

W sobotę postanowili jednak pokazać, że oprócz wyjazdów, są też z drużyną na miejscu, w Bytomiu.

Na Facebooku Stowarzyszenia Kibiców Klubu Polonia Bytom 17 listopada pojawił się taki apel:

„UWAGA!!

W sobotę WSZYSCY widzimy się na OLIMPIE o godz. 15.30 żeby PODZIĘKOWAĆ piłkarzom za rundę

Rozmowy z zarządem cały czas trwają i wierzymy, że dojdziemy do porozumienia, póki co bojkot trwa nadal i na meczach domowych nie organizujemy dopingu, natomiast zawodnikom trzeba oddać, że wyszli z trudnej sytuacji!!

POLONIA TO MY”.