Polonia Bytom mistrzem Polski po raz 11. Zobaczcie radość bytomianek ZDJĘCIA

Polonia Bytom mistrzem Polski po raz 11. Zobaczcie radość bytomianek

Złotą bramkę dla Polonii w 4 minucie dogrywki zdobyła Ida Talanda. Wcześniej do siatki gdańszczanek trafiły w II tercji Alicja Mota i Karolina Późniewska. Zawodniczki Stoczniowca walczyły bardzo dzielnie, ale niesione dopingiem po nad tysiąca widzów hokeistki z Bytomia nie dały sobie odebrać złota.

Po strzeleniu w dogrywce zwycięskiej bramki w nowym lodowisku imienia Braci Nikodemowiczów zapanowała wielka radość. "Hej, heja, heja, Polonia mistrzem w hokeja" - śpiewali kibice, a mistrzynie Polski po odebraniu złotych medali i okazałego pucharu z rąk wiceprezesa PZHL Adama Frasa polewały się szampanem i nuciły "We are the champions" oraz pozowały do pamiątkowych zdjęć.