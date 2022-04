Polonia Bytom - Stal Brzeg ZDJĘCIA KIBICÓW, WYNIK Bytomianie zrehabilitowali się za porażkę z rezerwami Górnika Zabrze, ale łatwo nie było

W środę 13 kwietnia Polonia przegrała zaległy mecz z Górnikiem II Zabrze 1:2, co mocno zdenerwowało bytomskich kibiców. Drużyna trenera Kamila Rakoczego mogła zbliżyć się do liderującego Zagłębia II Lubin, a tak traciła 6 punktów. Awans do eWinner 2. Ligi uzyska tylko jeden zespół. Fani Polonii liczyli na rehabilitację w Wielką Sobotę w meczu ze Stalą Brzeg.

Zobacz ZDJĘCIA KIBICÓW i z meczu Polonia Bytom - Stal Brzeg, 16.04.2022 r.