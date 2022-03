Polonia Bytom tuż przed play off zrezygnowała z usług rosyjskich hokeistów

Tuż przed pierwszym meczem play off z MMKS Podhale Nowy Targ występująca na zapleczu Polskiej Hokej Ligi Polonia Bytom zrezygnowała z usług wszystkich pięciu rosyjskich hokeistów grających w tym klubie.

Bytomianie, którzy wygrali sezon zasadniczy Młodzieżowej Hokej Ligi, rozstali się z bramkarzem Daniłem Babcem, obrońcami Kiriłem Kleimjonowem, Jegorem Rudskojem oraz napastnikami Walerijem Polininem i Ilją Smirnowem. Rosjanie byli w tym sezonie czołowymi zawodnikami Polonii.

- Nie wyobrażam sobie, żeby w obecnej sytuacji miejska spółka utrzymywana z pieniędzy podatników, dawała zatrudnienie Rosjanom. Nie chodzi przy tym wcale konkretnie o tych zawodników, ale o to, by rosyjskie społeczeństwo zdało sobie sprawę co robi ich kraj. Bytom i bytomianie wspierają zaatakowaną przez Rosjan Ukrainę i starają się jej pomagać chociażby poprzez zbiórkę darów i przyjmowanie uchodźców. Być może przez to stracimy szansę na awans do Polskiej Hokej Ligi, ale w życiu są rzeczy ważne i ważniejsze - powiedział Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia i były prezes Polonii.