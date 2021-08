Polscy strażacy walczą z ogromnymi pożarami w Grecji. 143 naszych strażaków zostanie w Grecji co najmniej do 23 sierpnia

Komenda Główna PSP poinformowała, że związku z pożarami lasów w Grecji, poprzez ERCC (Emergency Response Coordination Centre) otrzymano zapotrzebowanie na pomoc ratowniczą w postaci modułów GFFFV. GFFFV to angielski skrót oznaczający Ground Forest Fire Fighting using Vehicles - moduł do gaszenia pożarów lasów z ziemi z użyciem pojazdów.