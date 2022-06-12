Польща перестане виплачувати допомогу українським біженцям

З 1 липня українські біженці перестануть отримувати 40 злотих (близько 280 гривень) на день на харчування та проживання.

Такі виплати продовжаться лише для багатодітних сімей, вагітних жінок та інвалідів.

Заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Павло Шефернакер заявив, що це допоможе багатьом людям стати незалежними та почати адаптуватися у Польщі.

Одноразова грошова допомога

Громадяни України, які прибули до Польщі в зв’язку з воєнними діями в країні можуть отримати одноразову матеріальну допомогу в розмірі 300 злотих на покриття необхідних витрат.

Дані необхідні для заповнення зави:

- Ім’я та прізвище

- Дата народження

- Громадянство

- Стать

- Вид, серія та номер документа, за яким був перетнутий кордон

- Інформація стосовно дати в’їзду

- Адреса перебування

- Контактні дані (номер телефону)

- Номер PESEL

Таку заяву можливо скласти у відповідному організаційному підрозділі ґміни за місцем Вашого перебування. Такими підрозділами можуть бути: осередок соціальної допомоги, центр соціальних послуг та інші Допомога буде зарахована на Ваш банківський рахунок, щойно заява буде оброблена.