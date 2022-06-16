Польща перестане виплачувати допомогу українським біженцям

З 1 липня українські біженці перестануть отримувати 40 злотих (близько 280 гривень) на день на харчування та проживання.

Такі виплати продовжаться лише для багатодітних сімей, вагітних жінок та інвалідів.

Заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Павло Шефернакер заявив, що це допоможе багатьом людям стати незалежними та почати адаптуватися у Польщі.

Одноразова грошова допомога

Громадяни України, які прибули до Польщі в зв’язку з воєнними діями в країні можуть отримати одноразову матеріальну допомогу в розмірі 300 злотих на покриття необхідних витрат.

Дані необхідні для заповнення зави:

Ім’я та прізвище

Дата народження

Громадянство

Стать

Вид, серія та номер документа, за яким був перетнутий кордон

Інформація стосовно дати в’їзду

Адреса перебування

Контактні дані (номер телефону)

Номер PESEL

Таку заяву можливо скласти у відповідному організаційному підрозділі ґміни за місцем Вашого перебування. Такими підрозділами можуть бути: осередок соціальної допомоги, центр соціальних послуг та інші Допомога буде зарахована на Ваш банківський рахунок, щойно заява буде оброблена.

Заява від імені дитини має подаватися одним із батьків або особою, яка фактично здійснює опіку над дитиною.

Найважливіші контакти:

Інформаційна підтримка та інфолінії

[email protected] 539 696 888

-+48 47 721 75 75 – цілодобова інфолінія

Кризовий пункт для українців: вул. Młyńska 5, Катовіце ( www.katowice.eu/dlaUkrainy )

e-mail: [email protected]

+48 539 696 888 – доступні 24 години на добу

Медична допомога

LUX MED ([email protected])

NFZ ( Narodowy Fundusz Zdrowia

Збір

-Jaworzno

Biedronka (parking) ul.Grunwaldzka 265

16.00 – 18.00 – субота

16.00 – 19.00 –понеділок

16.00 – 19.00 – вівторок

-Mikołów

Sołtysówka Mokre

Dom Kultury przy Rynku

8.00 – 20.00 – понеділок – п’ятниця

-Katowice

Uniwersytet Śląski, Bankowa 12 ( тут проводиться ЗАГАЛЬНИЙ збір речей цілодобово– детальну інформацію та список терміново необхідного одягу можна знайти тут: https://us.edu.pl/zbiorka-rzeczowa -na-rzecz-studentow-i- докторанти-досягають-нас-з-україни / )