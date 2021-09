Polska - Anglia: Biało-Czerwoni tylko raz wygrali z Lwami Albionu - oczywiście na Stadionie Śląskim ZDJĘCIA

Polska - Anglia: Biało-Czerwoni tylko raz wygrali z Lwami Albionu - oczywiście na Stadionie Śląskim

Pierwszy mecz Polski i Anglii na Stadionie Śląskim odbył się w 1966 r. Dla rywali był to ostatni sprawdzian formy przed rozpoczynającymi się w ich ojczyźnie finałami mistrzostw świata. Trener Alf Ramsey desygnował do gry swoich najlepszych zawodników na czele z Gordonem Banksem, Jackiem Charltonem, Bobby'm Moorem i Bobby'm Charltonem. Anglicy szybko objęli prowadzenie po strzale Rogera Hunta z ostrego kąta, a później kontrolowali sytuację na boisku wygrywając 1:0. 70 tys. widzów na trybunach miało tę satysfakcję, że oglądało na żywo przyszłych mistrzów świata.

Po raz drugi Polska i Anglia zmierzyły się w Chorzowie w 1973 r. To spotkanie zapisało się złotymi zgłoskami w historii naszego futbolu. Piłkarze Kazimierza Górskiego po raz pierwszy i na razie ostatni pokonali Lwy Albionu 2:0 rozgrywając naprawdę wielki mecz. Do dziś trwają spory czy pierwszego gola strzelił na Stadionie Śląskim Robert Gadocha czy Jan Banaś oraz jak potoczyłaby się dalej kariera Włodzimierza Lubańskiego gdyby nie brutalny faul Roya McFarlanda. To właśnie po tym spotkaniu angielscy dziennikarze nazwali chorzowskiego giganta Kotłem Czarownic.