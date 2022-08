Polska - Argentyna. Siatkarze ruszyli sprzed hotelu w kierunku Spodka. ZOBACZ ZDJĘCIA

Mecz towarzyski Polska-Argentyna w Katowicach

Dzisiejszy mecz towarzyski z Argentyną w katowickim Spodku to ostatni sprawdzian przed rozpoczynającymi się za kilka dni mistrzostwami świata w siatkówce. Kadra pod opieką Nikoli Grbicia, w składzie: Marcin Janusz, Grzegorz Łomacz, Tomasz Fornal, Bartosz Kwolek, Kamil Semeniuk, Aleksander Śliwka, Łukasz Kaczmarek, Bartosz Kurek, Mateusz Bieniek, Karol Kłos, Jakub Kochanowski, Mateusz Poręba, Jakub Popiwczak, Paweł Zatorski zameldowała się dziś w hotelu Vienna House Easy, przy ulicy Sokolskiej. To tutaj siatkarze odpoczywali i przygotowywali się do rozgrywki, która czeka ich już za kilkanaście minut.