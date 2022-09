Polska - Bułgaria. Fani w Spodku gorąco dopingowali siatkarki. Na mecz można było wejść za darmo. Kosmos w fotoplastikonie

Siatkarze mają przerwę w mistrzostwach świata, a do Spodka wrócą 10 września na półfinały. Na tym samym boisku zagrały polskie siatkarki , które przebywają w Mysłowicach na zgrupowaniu przed wrześniowymi MŚ kobiet.

Polskie siatkarki i trener Stefano Lavarini byli w Spodku na meczu naszych siatkarzy z USA.

- Życzyłabym sobie, żeby na naszym meczu była taka sama atmosfera - mówiła Anna Stencel. - Cieszy to, że możemy już zacząć sparingi i występować w dużej hali. Będzie to duże przeżycie i ekscytacja. Mam nadzieję, że kibice nas będą wspierać, bo do mistrzostw świata pozostało niewiele czasu.