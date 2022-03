Polska dała azyl profesorowi z Ukrainy. W Katowicach modernizował uzbrojenie polskiej armii Grażyna Kuźnik-Majka

"Co do mojej przeszłości państwowej, to jestem emigrantem z Ukrainy, wyznania prawosławnego i korzystam w Rzeczypospolitej Polskiej z prawa azylu" - pisał prof. Iwan Feszczenko-Czopiwski, który w Katowicach znalazł pracę i dom. Był ukraińskim wygnańcem. 70 lat temu zmarł w rosyjskim gułagu, ale przed wojną w Hucie Baildon wymyślił stal idealną do celów wojskowych. Jego historia w Polsce jest prawie nieznana, chociaż w Katowicach do swojej śmierci w 2012 roku mieszkała jego córka Irena Bohun. Nie miała bliskiej rodziny.