Polska - Estonia 3:0. Biało-Czerwoni zaczęli MŚ w Tychach od wygranej ZDJĘCIA KIBICÓW I MECZU

Polska - Estonia 3:0. Biało-Czerwoni zaczęli MŚ w Tychach od wygranej

Polacy do pierwszego meczu turnieju przystąpili z jednym wolnym miejscem w kadrze. Trener Robert Kalaber zdecydował się poczekać na Arona Chmielewskiego, który we wtorek w barwach Ocelarzi Trzyniec rozegrał piąty mecz w finale play off czeskiej ekstraligi ze Spartą Praga, i wystawił do gry w polu tylko 19 zawodników.

Estończyków prowadził Fin Jussi Tupamäki, który w poprzednim sezonie był trenerem Energi Toruń, a w składzie było dwóch napastników „Stalowych Pierników” - Robert Arrak i Vadim Vasjonkin. Znajomość Biało-Czerwonych nie na wiele się jednak zdała, bo ci byli wyraźnie lepsi od sklasyfikowanych na 26. miejscu w rankingu IIHF rywali znad Bałtyku.

