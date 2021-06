Polska gra w Tesli! Elon Musk docenił firmę z Gliwic. Infinite Dreams znalazła się na pokładzie S Plaid

W czerwcu do sprzedaży trafiła najnowsza Tesla. Model S Plaid to najszybszy samochód świata. Podczas testów prowadzonych na torze nie dał rywalom żadnych szans. Do 100 kilometrów na godzinę rozpędza się w ciągu zaledwie dwóch sekund. Ile kosztuje? Około 570 tys. złotych.

Jak się okazało, zamiłowanie do dużych prędkości to niejedyny polski akcent, jaki znajdziemy w samochodzie produkowanym przez firmę z Kaliforni. Na pokładzie S Plaid zainstalowano... grę stworzoną w Gliwicach.

- Długo wyczekiwana Tesla S Plaid wyróżnia się futurystycznym wnętrzem i wybitnymi osiągami. Projekt ze stajni Elona Muska zachwyca tym bardziej, że posiada wyjątkowy polski akcent: grę Sky Force Reloaded - pochwalił się na Facebooku wydawca, czyli Infinite Dreams.