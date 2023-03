Polska Grupa Górnicza szuka kolejnych partnerów. Interesują ją kwalifikowani dostawcy węgla

Sieć kwalifikowanych dostawców węgla została wykorzysta w programie dystrybucji węgla za pośrednictwem samorządów. Składy dostarczają też klientom węgiel kupowany w sklepie internetowym PGG. Docelowo liczba partnerskich składów spółki ma ulec podwojeniu.

- Celem zmian jest wzmocnienie obsługi szczególnie tych obszarów kraju, gdzie węgiel jest najbardziej potrzebny i cieszy się największą popularnością wśród odbiorców indywidualnych. Chodzi o to, by wszyscy chętni klienci uzyskali łatwy dostęp do sieci kwalifikowanych dostawców - wyjaśnił rzecznik największej górniczej spółki.