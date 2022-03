Polska pomoc dla Ukrainy a rezolucja w sprawie praworządności

Cała Polska pomaga

Polski rząd pracuje na najwyższych obrotach by zapanować nad sytuacją. Staliśmy się krajem przyfrontowym. NBP podwyższa stopy procentowe, z dnia na dzień drożeją paliwa, cena baryłki ropy poszybowała z 90 dolarów przed inwazją do 130 dolarów w pierwszej dekadzie marca, drastycznie rosną kursy walut . W kontekście naszego położenia nie powinno to dziwić. Ten stan będzie się utrzymywał przez kilka miesięcy, zanim wszystko powoli zacznie wracać do normy. W tej chwili działamy w warunkach ekstraordynaryjnych. Na taką eskalację problemów nie da się przygotować, teraz trzeba zarządzać kryzysowo. Polska stała się hubem nie tylko dla uchodźców, przez polsko-ukraińską granicę przechodzi prawie cała pomoc militarna dla walczącej Ukrainy. To ogromna operacja logistyczna wymagająca zaangażowania odpowiednich sił i środków.

W co gra Putin

W tak skomplikowanej sytuacji, kiedy cały naród i aparat państwa jest skupiony na sytuacji za naszą wschodnią granicą, wszyscy mamy prawo czuć zagrożenie i niepokój. Wszak to właśnie my możemy stać się kolejnym celem marzącego o odbudowaniu potęgi, rosyjskiego watażki. Zresztą walka idzie o coś więcej, Putin doskonale zdaje sobie sprawę, że jedyną szansą na przetrwanie Rosji jest współpraca z zachodem Europy. Jeśli go nie zrealizuje, doprowadzi swój kraj do upadku. Na wschodzie już czekają Chiny, które są bardzo zainteresowane złożami minerałów kopalnych, zlokalizowanymi na bezkresnej Syberii. W tym kontekście "umiarkowana" pomoc niemiecka wydaje się być oczywista. Republika Federalna podarowała Ukraińcom kilka hełmów, których wysłanie zajęło wiele tygodni. Poza tym Ukraińcy mogą liczyć na sprzęt z NRDowskiego demobilu. Niemiecka szefowa dyplomacji Annalena Baerbock ogłosiła, że Niemcy nie mogą sobie pozwolić na zaprzestanie wspierania Rosji zakupami gazu i ropy. Wbrew polskiemu sprzeciwowi budowano gazociągi i nie dywersyfikowano dostaw. Eurodeputowany Patryk Jaki w wystąpieniu na sesji Europarlamentu zwrócił uwagę, że niemieckie zakupy rosyjskich surowców zasilają państwo Putina kwotą 600 milionów euro dziennie. To krwawe pieniądze, za które giną obywatele Ukrainy. Podobnie rzecz ma się z Francją. Jak podał dziennik "Le Figaro" Prezydent Macron uspokaja nastroje i namawia francuskich CEO firm działających w Rosji, by ci nie wstrzymywali swego zaangażowania w tym regionie.