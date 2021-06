Polska - Słowacja NA ŻYWO, LIVE, WYNIK. Biało-Czerwoni chcą zacząć Euro 2020 od zwycięstwa

Polska - Słowacja na żywo. Biało-Czerwoni chcą zacząć Euro 2020 od zwycięstwa

Euro trwa od piątku, ale polscy kibice dopiero dzisiaj doczekają się występu swojej reprezentacji. Biało-Czerwoni o godz. 18 zmierzą się ze Słowacją. Spotkanie odbędzie się w Sankt Petersburgu, a jego sędzią będzie Rumun Ovidiu Hategan.

Rosja nie kojarzy się dobrze polskiej drużynie, bo w 2018 roku kompletnie zawiodła w rozgrywanym w tym kraju mundialu. Teraz jednak Biało-Czerwoni nie chcą nawiązywać do ostatnich MŚ, ale poprzedniego Euro we Francji, w którym dotarli do ćwierćfinału. Polacy chcą zacząć turniej od zwycięstwa, a rywal, choć nikt go nie lekceważy, wydaje się najsłabszym z naszych grupowych przeciwników.

Tutaj możesz śledzić na żywo relację z meczu Polska - Słowacja na Euro 2020.