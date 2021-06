Polska - Szwecja: Fani w Strefie Kibica Libero Katowice dopingowali Biało-Czerwonych ZDJĘCIA

Już w 2 minucie w Strefie Kibica pod katowicką galerią handlową rozległ się jęk zawodu, bo Szwedzi objęli prowadzenie po bramce Emila Forsberga. Fani naszej reprezentacji z niedowierzaniem kręcili głowami, gdy Robert Lewandowski w jednej akcji dwa razy trafił w poprzeczkę. Sympatycy kadry po dwóch golach Lewego do końca wierzyli w awans Biało-Czerwonych do fazy pucharowej Euro 2020, ale po końcowym gwizdku sędziego smutni wracali do domów.