Polska - Szwecja: Kibice Biało-Czerwonych przed Stadionem Śląskim ZDJĘCIA

Polska - Szwecja: Kibice Biało-Czerwonych pod Stadionem Śląskim

Finał baraży o awans do finałów mistrzostw świata to najważniejszy mecz naszej kadry w ostatnich latach. Każdy sympatyk reprezentacji Polski chciał we wtorkowy wieczór być na Stadionie Śląskim.

Fani drużyny narodowej pojawili się w Katowicach już wczesnym popołudniem. Im bliżej było godziny rozpoczęcia spotkania tym więcej osób w biało-czerwonych szalikach można było spotkać na ulicach miasta. Sporo kibiców zgromadziło się przed hotelem Monopol, gdzie mieszkali kadrowicze.

- Nie udało mi się kupić biletów na finał baraży, ale postanowiłem przyjechać pod hotel, by wesprzeć chłopaków przed tym meczem - mówił Piotr ubrany w biało-czerwoną koszulkę.

Wsparcie faktycznie było dość głośne, bo na wyremontowanej ulicy Dworcowej co rusz niosło się gromkie "Polska Biało-Czerwoni" śpiewane przez fanów czekających na wyjazd piłkarzy na Stadion Śląski.