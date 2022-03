Polska - Szwecja: Mamy wszystko, żeby na Stadionie Śląskim awansować na mundial ZDJĘCIA

Polacy mają wszystko, żeby awansować na Stadionie Śląskim na mundial

- Taki mecz to dla nas wielkie święto, dla takich emocji gra się w piłkę. Awans na czwarty wielki kolejny turniej z rzędu to byłaby duża rzecz i dla mnie spełnienie marzeń. W nas, doświadczonych piłkarzach, jest masa pozytywnych emocji i staramy się nimi zarażać młodszych - powiedział Kamil Glik, który nie chciał wracać do ostatniego spotkanie ze Szwedami na Euro 2020.

- O Szwedach wiemy wszystko. Wiem kto u naszych rywali przebiera psa w koszulkę reprezentacji, czyja mama grała w piłkę ręczną i kto nie mógł spać, bo nie został piłkarzem roku w Szwecji. Jesteśmy przygotowani - stwierdził Czesław Michniewicz.

