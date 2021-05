Polski Ład. „Diabeł tkwi w szczegółach”. Politycy z regionu komentują. Ekspert podatkowy punktuje

- W wielu miejscach to „żywcem” wyciągnięty program Lewicy, z którym szliśmy do wyborów – komentuje poseł Lewicy Przemysław Koperski. - W szczególności chciałbym zwrócić uwagę na tę kwotę wolną od podatku – 30 tys. zł. Wielokrotnie o tym mówiłem w sejmie i nasze projekty ustaw, które złożyliśmy u marszałek Witek - a są w „zamrażarce” - też o tym mówią – zauważa.

Jego zdaniem „diabeł tkwi w szczegółach, bo na poziomie deklaracji wszystko może wyglądać pięknie, ale w szczegółach zapisów ustawowych może być już różnie”.

- Czekamy na projekty ustaw. Można obiecać wszystko, tym bardziej, że niektóre rzeczy mają się wydarzyć w perspektywie wielu lat – przyznaje Koperski. – Jeśli podniesienie zakładki zdrowotnej PKB do 7 procent ma nastąpić dopiero za 6 lat, to są to jakieś żarty! My mówimy, że tu i teraz ta składka powinna być zwiększona, że są takie możliwości. Poza tym, skoro PiS ma tak świetne pomysły, to dlaczego nie wprowadziło w roku 2015, 2016, 2017, 2018, czy 2019, a dopiero po sześciu latach rządzenia przedstawiają takie propozycje? – zastanawia się poseł Lewicy.