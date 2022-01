Polski Ład do korekty. W Katowicach wiceminister Stanisław Szwed zdradził szczegóły. Podatnicy dostaną wsparcie

Na spotkaniu w gmachu Sejmu Śląskiego wzięli udział Jarosław Wieczorek, Wojewoda Śląski, Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Władysław Świątek, dyrektor rybnickiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Mariusz Cupiał, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach i Alicja Jurecka, zastępczyni Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.

Zamieszanie z Polskim Ładem

W przemówieniu otwierającym konferencję Wojewoda Śląski zaznaczył, że Polski Ład to ogromna reforma fiskalno-podatkowa, jedna z największych w historii III Rzeczpospolitej, a jej wprowadzenie to wysiłek mający na celu to, aby jak najwięcej osób mogło skorzystać z zaproponowanych w niej rozwiązań.