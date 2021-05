Polski Ład. Emerytury bez podatku, ale z wyższą składką? Seniorzy mogą zyskać od 46 do 184 zł, ale bogatsi stracą OPRAC.: Monika Chruścińska-Dragan

Seniorzy pobierający do 2 500 tys. zł emerytury zostaną zwolnieni z podatku od swoich świadczeń. To efekt propozycji podniesienia kwoty wolnej od podatku do 30 tys. złotych, którą przewiduje Polski Ład, program Zjednoczonej Prawicy. Zapłacą jednak pełną składkę zdrowotną. Sprawdziliśmy zatem, kto i ile zyska na planowanych zmianach.