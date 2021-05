Polski Ład lepszym uczyni świat MEMY. Nowy program społeczno-gospodarczy rozgoni chmury znad Polski? Internet komentuje memami

Polski Ład rozgoni chmury zgromadzone nad Polską?

Polski Ład to nowy program społeczno-gospodarczy, który ma zostać w szczegółach przedstawiony Polakom. Jak zapewnił premier Mateusz Morawieckie to rodzaj "umowy społecznej", a Polacy będą mieli szansę się do niej ustosunkować.

Chcemy też usłyszeć co Polacy myślą o Polskim Ładzie. - zapewnił szef rządu.