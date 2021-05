Polski Ład. Rząd chce zezwolić na budowę domów do 70m kw. bez zezwolenia. To będzie rewolucja w polskim budownictwie

W miesiąc od naszej decyzji będziemy mogli wybudować sobie dom. Nie potrzebne będzie zezwolenie na budowę. Taki plan ma rząd i przedstawił go w Polskim Ładzie. Polacy będą mogli budować domy jednorodzinne do 70m2, jedynie składając zawiadomienie o budowie. Rząd chce też spłacać kredyty na kupno mieszkania, o ile będziemy mieli dzieci.

Polski ład. Rząd chce wprowadzić budowę domów do 70m2 bez zezwolenia Szykuje się nam rewolucja w budownictwie? Wiele na to wskazuje. Przedstawiciele Zjednoczonej Prawicy zaprezentowali program Polskiego Ładu podczas konwencji PiS. Ten oparty jest na pięciu filarach, a wśród nich są "Mieszkania bez wkładu własnego". - Zdecydowaliśmy się na rewolucję wolnościową i godnościową. Od czasu Polskiego Ładu po przygotowaniu przepisów w najbliższych miesiącach, chcemy żeby można było bez zezwolenia, tylko na złożone zawiadomienie, budować domy do 70 m2 w podstawie. Licząc z częścią użytkowego poddasza, może to być nawet około 90 metrów. Plus do tego taras - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Najważniejszym elementem jest miejscowy plan zagospodarowania, który musi pozwalać na taką inwestycję. - Wtedy tylko wystarczy zgłoszenie bez zbędnej biurokracji, bez książek budowy, bez kierowników budowy, bez jakiejkolwiek biurokracji. Chcemy w ten sposób promować lokalną przedsiębiorczość, ale także szybkie modułowe budowania domu - zapewniał premier.

Morawiecki poruszył też wątek gmin, które zwlekają z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Rząd w takim przypadku chce dać możliwość Polakom zgłoszenia wniosku o szybkie wydanie warunków zabudowy. Powinniśmy wtedy otrzymać je do miesiąca. Jak podsumował premier, jeśli będzie dostępny plan zagospodarowania przestrzennego, to po decyzji o budowie domu, zaczniemy inwestycje już po około miesiąca, jeśli nie będzie planu, to prace przy budowie, po załatwieniu szybko formalności, powinniśmy zacząć po ok. 2 miesiącach. To prawdziwa rewolucja mieszkaniowa. Do tej pory Polacy mogli budować domy bez pozwolenia na budowę, ale ze zgłoszeniem, tylko jeśli były one do 35 m2. Nie mógł być to jednak dom jednorodzinny, a budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku.

- Nie będzie w smak niektórym deweloperom. Nie jesteśmy po to, żeby zaspokajać deweloperów, tylko potrzeby polskich rodzin. To, czego one potrzebują. Polski ład musi się zasadzać na ich potrzebach i taki właśnie jest. To jest pierwszy ważny punkt naszego filaru, naszego fundamentu mieszkaniowego - mówił Mateusz Morawiecki.

Państwo ma zagwarantować wkład własny przy zakupie mieszkania Mateusz Morawiecki poruszył także kwestie kupowania mieszkań. Obecnie większość z nas musi zaciągać kredyty i zapożyczać się u rodziny czy przyjaciół, by pozwolić sobie na zakup wymarzonego mieszkania. To może się zmienić. - Państwo polskie zagwarantuje wkład własny do wysokości 40%. Na dziś mamy już uzgodnione do wysokości 100 tys. zł. Ten wkład własny pozwoli na szybkie podjęcie decyzji o zakupie mieszkania, praktycznie od ręki, jeżeli te mieszkania są na rynku dostępne - zapowiedział premier.

Rząd działa także w obszarze polityki prenatalnej. Chce, żeby w rodzinach, które mają dwójkę i więcej dzieci, dochodziło do umorzenia pewnej kwoty kredytu, który został zaciągnięty na mieszkanie. - Będzie to program, który pozwoli co najmniej do poziomu 150 tys. zł takie umorzenie przeprowadzić - mówił Morawiecki.