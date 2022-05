Polski Ład w województwie śląskim. Miliony dla Śląska! Sprawdźcie jakie inwestycje zostaną zrealizowane w naszym regionie

Polski Ład w województwie śląskim. Kto otrzymał najwięcej?

Bezzwrotne dofinansowania na inwestycje bliskie mieszkańcom

Każda jednostka samorządu terytorialnego mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie odpowiednio do 65 mln zł, 30 mln zł oraz obligatoryjnie do 5 mln zł. Przekazane fundusze samorządy przeznaczą na budowę lub modernizację żłobków, przedszkoli, szkół, dróg, ścieżek rowerowych czy infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. Rządowy Program Inwestycji Strategicznych to kompleksowe wsparcie dla samorządów. Druga edycja naboru wniosków rozpoczęła się 28 grudnia 2021 r. i trwała do 11 marca 2022 r.