Polskie gwiazdy i celebryci, którzy odnowili relację z wiarą. Amaro sprzedał dla Boga swoje restauracje. Kto jeszcze się nawrócił?

W ostatnim czasie bardzo głośno zrobiło się o Wojciechu Modest Amaro, który zrezygnował z dotychczasowego życia, sprzedał swoje restauracje i oddał się w ręce Boga. Na Festiwalu Życia w Kokotku opowiadał jak zmieniło się jego życie.

Zamknęliśmy restaurację w Zakopanem, restaurację w Warszawie, sprzedaliśmy dom. A Pan posłał nas w miejsce zupełnie dla nas nieznane, powołał do rzeczy, których nigdy wcześniej nie robiliśmy. Jezus z rybaka zrobił pasterza i z kucharza może zrobić, kogo tylko chce. Dla Niego to nie problem. Nie potrzeba żadnych kursów. Pan wyposaża we wszystko, co jest potrzebne. Daje pełnię łask. Potrzeba tylko serca otwartego i posłusznego - mówiła gwiazda Piekielnej Kuchni