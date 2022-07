Polskie Malediwy kuszą turystów turkusowymi jeziorami. Każdy chce zobaczyć te cuda natury ZDJĘCIA

Malediwy? Nie to Jaworzno - Park Gródek. Turkusowe wody, piękne plaże, wspaniałe widoki. Zobaczcie

Co to jest Park Gródek, czyli Polskie Malediwy w Jaworznie?

Park Gródek to miejsce, które powstało na terenie dawnych wyrobisk cementowni i zakładów dolomitowych. Jak przekazują sobie od prawie 25 lat jaworznianie, kiedy w 1997 roku upadające Zakłady Dolomitowe „Szczakowa” spóźniały się z zapłatą należności za energię elektryczną Górnośląskiemu Zakładowi Energetycznemu w Gliwicach, energetycy odcięli im zasilanie. W jednej chwili zatrzymały się pompy i w ciągu kilkudziesięciu godzin kamieniołom został zalany. Pod wodą znalazły się dwie koparki i cały sprzęt, który był wykorzystywany w wyrobisku. Powstało też drugie, mniejsze zalewisko — to dostępne dziś dla mieszkańców. Teraz widać tu nowe ścieżki, kładki i altany, roślinność porasta dawniej mocno zdegradowaną przestrzeń. Park Gródek, czyli Polskie Malediwy, leży między Pieczyskami a Ciężkowicami w Jaworznie.

Atrakcje w Jaworznie, lazurowa woda i klify

Na terenie parku znajduje się arboretum. Arboretum Park Gródek to piękne i ciekawe miejsce. Obejmuje wyrobiska po eksploatacji dolomitu byłej Cementowni Szczakowa (eksploatowane od około 1880 r. do 1990 r.) o powierzchni 58,54 ha. Pomimo poprzemysłowego pochodzenia jest to teren o wyjątkowych walorach przyrodniczych. Występują tu różnorodne siedliska przyrodnicze: ciepłolubne murawy, łąki, siedliska naskalne, tereny podmokłe, jeziora, bory, lasy grądowe. Ukształtowanie terenu z licznymi punktami widokowymi sprawia, że obszar ten jest niezwykle atrakcyjny pod względem krajobrazowym. Turystów urzeka widok turkusowych jezior na tle kamiennych klifów. Pocztówkowego obrazu dopełniają, przywodzące na myśl Malediwy, drewniane pomosty i altany.