Polskie Malediwy zachwycają na wiosnę lazurową wodą. Park Gródek w Jaworznie wypiękniał i przyciąga turystów

Park Gródek w Jaworznie zachwyca na wiosnę

Jeden z najpiękniejszych zakątków województwa śląskiego to Park Gródek. Znajduje się w Jaworznie, w spokojnej i zielonej okolicy. Choć w nazwie znajduje się słowo park, to jest to tak naprawdę ogród botaniczny, arboretum. Opiekę nad nim sprawia Śląski Ogród Botaniczny.