Polskie Malediwy zachwycają na wiosnę. Park Gródek w Jaworznie wypiękniał i znów przyciąga turystów

"Zanocuj w lesie": dzięki temu projektowi możemy udać się na świetny leśny biwak na Jurze i nie tylko

"Zanocuj w lesie" to program, dzięki któremu nasze piękne lasy otwarte będą na wszystkich miłośników natury, także amatorów. Do tej pory, w Polsce było niewiele ponad 40 miejsc w lasach, gdzie można było legalnie przenocować. Dzięki programowi zapewnia je każde z 425 nadleśnictw. Co ważne, miejsca, które wyznaczone zostały na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej, pozwalają na to, by poznać wszystkie jej atuty.