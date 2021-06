Polskie Malediwy zachwycają. Park Gródek w Jaworznie to stromy klif, lazurowa czysta woda i soczysta zieleń

Park Gródek w Jaworznie zachwyca na wiosnę

Jeden z najpiękniejszych zakątków województwa śląskiego to Park Gródek. Znajduje się w Jaworznie, w spokojnej i zielonej okolicy. Choć w nazwie znajduje się słowo park, to jest to tak naprawdę ogród botaniczny, arboretum. Opiekę nad nim sprawia Śląski Ogród Botaniczny.

Na spacer tutaj przyjeżdżają turyści z całej Polski, a także zza granicy. Urzeka ich klimat tego miejsca. Park Gródek został okrzyknięty polską Chorwacją czy polskimi Malediwami. Wszyscy zachwycają się stromymi klifami nad lazurową wodą. W ubiegłym sezonie często brakowało tutaj wody. Przechodząc na pięknym podeście z altankami nie było wody, co trochę psuło magiczny efekt tego miejsca. Tej wiosny jest tutaj znów sporo wody - na tyle, że podesty znajdują się pod wodą. Sprawia to, że miejsce zyskuje dodatkowego uroku.