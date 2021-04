Polskie Nagrody Filmowe Orły 2021: najwięcej nominacji dla filmu "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy". O statuetkę walczy Piotr Trojan

Oscary 2021: Ogłoszono nominacje do nagród. Polak z szansą na statuetkę. Dariusz Wolski nominowany do Oscara w kategorii najlepsze zdjęcia

W poniedziałek, 15 marca ogłoszono nominacje do tegorocznych Oscarów. Wśród pretendentów do statuetki znalazł się ceniony polski operator Dariusz Wolski, który został nominowany za najlepsze zdjęcia, do filmu "Nowiny ze świata" ("News Of The World") w reżyserii Paula Greengrassa. W kategorii dla najlepszego filmu międzynarodowego, choć zabrakło nominacji dla Agnieszki Holland (jej film "Szarlatan" reprezentował Czechy), to o Oscara powalczy film "Quo Vadis, Aida?", który jest koprodukcją kilku państw, w tym Polski.