Polskie studio Platige Image tworzy efekty specjalne do drugiego sezonu Wiedźmina na Netflix. Prace potrwają około pół roku

Zdjęcia do 2 serii zostały zakończone. Pozostała postprodukcja. To nią zajmuje się studio Platige Image z Polski. Business Insider Polska poinformował, że nad efektami pracuje już kilkudziesięcioosobowy zespół, a prace potrwają około pół roku. Ich efekty specjalne będziemy mogli oglądać we wszystkich odcinkach 2 serii.

Netflix zdaje się potwierdzać, że właśnie tyle potrwa postprodukcja serialu. Nie ma jeszcze oficjalnej daty, ale współdyrektor generalny dyrektor ds. treści w Netflix, Ted Sarandos, w rozmowie z inwestorami potwierdził premierę trzech seriali w czwartym kwartale 2021 roku. Od października do grudnia powinniśmy otrzymać 2 sezon Wiedźmina, 3 sezon Ty oraz 4 sezon Cobra Kai. Wydaje się być prawdopodobne, że Wiedźmin ukaże się w grudniu. To w tym miesiącu zadebiutowała produkcja z pierwszym sezonem.

Do świata Wiedźmina na Netflix wrócimy nie tylko za sprawą głównego serialu. Powstają także dwa spin-offy. W 2021 roku premierę ma mieć także The Witcher: Nightmare of the Wolf. Będzie to animacja opowiadająca o mentorze Geralta, Vesemirze. Dostaniemy także serial aktorski The Witcher: Blood Origin. Jego akcja ma dziać się 1200 lat przed wydarzeniami z serialu. Nie wiadomo jeszcze jednak, kiedy będzie mieć premierę.