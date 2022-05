Półtora tysiąca dzieci zagra w śląskim finale Turnieju Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku ZDJĘCIA

Półtora tysiąca dzieci zagra w śląskim finale Turnieju Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku

Turniej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” to największe wydarzenie piłkarskie dla dzieci w Europie, w którym udział wzięło do tej pory ponad 2,5 miliona dziewcząt i chłopców z całego kraju. Po przerwie spowodowanej pandemią po raz pierwszy od 2019 roku znów odbędą się finały wojewódzkie imprezy.

Działacze Śląskiego Związku Piłki Nożnej każdego dnia planują sprowadzić do Sosnowca gwiazdy naszego futbolu, które nie tylko będą obserwować mecze swoich młodych następców, ale także rozdawać autografy i pozować do zdjęć. Ich nazwiska na razie trzymane są w tajemnicy. Każdy uczestnik finału wojewódzkiego wróci do domu z podarunkami ufundowanymi przez PZPN i firmę Tymbark.

– Nie ma drugiego takiego turnieju w Polsce, w którym dojście do finału wiązałoby się z tak ogromną konkurencją i poziomem trudności. Już samo trafienie na szczebel wojewódzki świadczy o wielkich umiejętnościach, determinacji i talencie młodych zawodników i zawodniczek. Ci, którzy w najbliższych dniach okażą się najlepsi, przyjadą do Warszawy i na Stadionie Hutnika będą walczyć o Wielki Finał na PGE Narodowym, który odbędzie się 14 czerwca. Tego samego dnia, na tej samej murawie, seniorska kadra piłkarzy reprezentacji Polski wybiegnie na mecz Ligi Narodów z Belgią. To z pewnością rozpala wyobraźnię, zarówno dzieci, jak i trenerów, rodziców oraz bliskich. A do tego każda zawodniczka i każdy zawodnik finałów ogólnopolskich otrzyma bilet na ten mecz – powiedział Cezary Kulesza, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.