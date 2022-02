Pomaganie przez czytanie w Bielsku-Białej. Perełki literackie będzie można kupić na zbliżających się kiermaszach

Zbilżająca się akcja jest też okazją do pozbycia się z domu książek, których już nie czytamy. Wystarczy przynieść je do punktu informacyjnego w Galerii Sfera I. Książki zostaną sprzedane po okazyjnych cenach, a dochód będzie w całości przeznaczony na pomoc dzieciom.

Kiermasze odbędą się w Galerii Sfera II 5 lutego i 5 marca. Będzie można na nich kupić literaturę różnych gatunków - powieści sensacyjne, thrillery, baśnie, fantastykę i wiele, wiele innych. Wśród ponad tysiąca tytułów znajdą się też prawdziwe białe kruki.

Akcja jest proekologiczna i promuje ideę upcyklingu, czyli formy przetwarzania wtórnego odpadów, aby uczynić je bardziej wartościowymi i dać im drugie życie.

- Zachęcamy do przedłużania życia przedmiotów, dzięki temu różne rzeczy, choć nam niepotrzebne, będą w stanie ucieszyć nowego właściciela i przyczynić się do zmniejszenia ilości śmieci. Nie wyrzucajmy, nie marnujmy czegoś, co może z powodzeniem posłużyć innym – mówi prezes Fundacji Ekologicznej Arka Wojciech Owczarz.