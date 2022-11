"Pomarańczowa Trasa" zespołu Kult ponownie zagościła w katowickim Spodku. Trzy godziny muzycznego święta Aleksandra Szatan

W sobotę, 26 listopada zespół Kult ponownie zawitał do legendarnej katowickiej hali, by z fasonem uczcić finał tegorocznej edycji „Pomarańczowej Trasy". Na trzygodzinne muzyczne święto złożyło się ponad trzydzieści utworów z bogatego dorobku Kazika Staszewskiego i spółki. Zaś Spodek wypełnił się fanami niemal po same brzegi.