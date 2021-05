Pomnik Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska stanie w Katowicach. Kto go wybuduje?

Przetarg na budowę pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego miasto ogłosiło na początku kwietnia. Do urzędu ostatecznie wpłynęły trzy oferty, najdroższa za ponad 11,9 mln zł, najtańsza na kwotę 7,6 mln zł, a trzecia z firm chce za wykonawstwo ponad 8,2 mln zł. Tymczasem Katowice oszacowały, że inwestycja pochłonie około 7,7 mln zł. Prace komisji przetargowej trwają, a po rozstrzygnięciu postępowania i podpisaniu kontraktu, wykonawca będzie miał 13 miesięcy na realizację zadania

– Naszym obowiązkiem wobec poprzednich pokoleń jest pokazywanie zarówno dokonań naszych przodków, ale także wydarzeń tragicznych, które dotknęły tysiące rodzin naszego regionu. Dlatego chcemy upamiętnić ofiary deportacji mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 roku – przekonywał Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Postument – jak przypominają katowiccy urzędnicy – skalą i kształtem ma nawiązywać do familoka. - Jego ściany wydzielają przestrzeń (pustkę), która w metaforyczny sposób pokazuje opuszczony i zniszczony budynek. Pozostałe elementy kompozycji – schody stalowe, mniejsza forma pomnikowa (nawiązująca abstrakcyjną formą do wagonu kolejowego), detale szyn w posadzce, uzupełniają formalnie i dynamizują całość założenia przestrzennego. Dodatkowo, we wnętrzu głównego obiektu pomnikowego stanie siedem dwustronnych tablic z listą nazwisk osób deportowanych – podkreślają.