Pomnik prof. Zbigniewa Religi powstaje w Gliwicach, stanie w Zabrzu. Byliśmy w pracowni mistrza, prof. Krzysztofa Nitscha

Twórcą rzeźby jest prof. Krzysztof Nitsch, znamienity rzeźbiarz i medalier (urodzony w Zabrzu, mieszkający w Gliwicach). Artysta pracuje nad dziełem w GZUT w Gliwicach. Tam także finalnie pomnik zostanie odlany - pod czujnym okiem mistrza. Teraz twórca zaprezentował drugi etap prac nad dziełem.

Każdy etap prac jest w jego rękach, każdy etap - pieczołowicie doglądany - i tak będzie aż do finału - gdy rzeźba stanie w przestrzeni. To nie jest "zwykła" praca nad pomnikiem, rzemiosło - to dzieło w każdym calu i detalu.