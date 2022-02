Pomoc dla rolników utrzymujących lochy i prosięta - już można składać wnioski!

Wnioski o pomoc dla rolników utrzymujących lochy i prosięta

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w okresie od 15 lutego 2022 r. do 29 kwietnia 2022 r. przyjmować będzie wnioski o udzielenie pomocy finansowej producentom świń, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym, spowodowanymi epidemią COVID-19 oraz tym, którzy zgłosili Agencji do 15 kwietnia 2022 r. oznakowanie świń urodzonych w danym gospodarstwie od 15 listopada 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r.