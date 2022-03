Pomoc dla Ukrainy. Dziennik Zachodni i Stowarzyszenie Pokolenie wysłały kolejne transporty najpotrzebniejszych rzeczy Marcin Śliwa

Już trzy transporty najpotrzebniejszych rzeczy zebranych w ramach akcji "To jest też moja wojna" prowadzonej przez Dziennik Zachodni i Stowarzyszenie Pokolenie trafiły do Ukraińców i Ukrainek. Zobacz kolejne zdjęcia. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE Fot. materiały własne Zobacz galerię (11 zdjęć)

Ludzie bez wahania otwierają serca. Dzięki temu już trzy transporty najpotrzebniejszych rzeczy zebranych w ramach akcji "To jest też moja wojna", prowadzonej przez Dziennik Zachodni i Stowarzyszenie Pokolenie, trafiły do Ukraińców i Ukrainek. Zbiórka nabrała tempa, jednak potrzeby również stale rosną. Rzeczy można przynosić codziennie od godziny 9.00 do siedziby Dziennika Zachodniego przy ul. Baczyńskiego 25A w Sosnowcu (Media Centrum).