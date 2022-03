Pomoc płynie z Dąbrowy Górniczej do uchodźców. Nowa lista potrzebnych rzeczy: soki, maści przeciwbólowe, piżamy, kawa, słodycze

- Dlatego tak ważne jest każde wsparcie, tym bardziej to finansowe, które pozwoli na zakup najpotrzebniejszych rzeczy dla przybywających do naszego miasta uchodźców. Wszystkich, którzy chcą udzielić wsparcia Ukrainkom i Ukraińcom przybywającym do naszego miasta, zachęcamy do wpłat na powyższe konto - przekazują władze samorządowe Dąbrowy Górniczej.