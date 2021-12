Pomógł poszkodowanym w wypadku w Knurowie, mimo że ma zaledwie 11 lat. Strażacy dziękują chłopcu i chcą mu przyznać odznakę Iuvenis Forti Tomasz Breguła

Fot. KM PSP w Gliwicach

W poniedziałek 20 grudnia doszło do wypadku przy ul. Szpitalnej w Knurowie. Do jednego z poszkodowanych pasażerów podbiegł 11-letni chłopiec, który mimo swojego młodego wieku, zachował się bardzo odpowiedzialnie, udzielając potrzebującej osobie pierwszej pomocy. Dziś dziękują mu za to strażacy z Gliwic, którzy chcą go nagrodzić odznaką Iuvenis Forti.