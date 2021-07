Pomorze. Zapadł wyrok za zabójstwo siostry i konkubiny. Mężczyzna skazany na 25 lat więzienia

Pod koniec lipca zeszłego roku doszło do tragedii w Nowym Stawie (powiat malborski, woj. pomorskie). Dwie kobiety zginęły od ciosów nożem. Zabójca został zatrzymany tego samego dnia. 52-latek po zadaniu śmiertelnych ciosów siostrze i konkubinie poszedł do sklepu, w którym kupił alkohol i wypił go natychmiastowo, a sprzedawczynię poinformował, że przed chwilą zabił dwie kobiety - informuje Onet.

Sąd Okręgowy w Gdańsku skazał 52-letniego mężczyznę na 25 lat więzienia. Po 20 latach będzie mógł starać się o przedterminowe zwolnienie. Wyrok jest nieprawomocny - czytamy w Onecie.

Źródło: Onet.pl