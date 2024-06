Pomysły na spacer w woj. śląskim. Gdzie wybrać się w weekend 8 - 9 czerwca? 10 najciekawszych tras

W woj. śląskim jest wiele ciekawych tras spacerowych. Przygotowaliśmy dla Was 10 pomysłów. Możecie namówić rodzinę i wspólnie poznawać nasz region. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na spacer w woj. śląskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw.

Trasy spacerowe w woj. śląskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras na spacer w woj. śląskim, które inni wypróbowali. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 08 czerwca w woj. śląskim ma być od 15°C do 27°C. Nie powinno padać. W niedzielę 09 czerwca w woj. śląskim ma być od 17°C do 23°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 22% do 58%. 🌳 Trasa spacerowa: Dookoła Hamerli w Lasach Murckowskich Początek trasy: Tychy

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 8,02 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 93 m

Suma podejść: 1 079 m

Suma zejść: 1 080 m Thomata poleca tę trasę na spacer Leśna i bardzo widokowa, wygodna trasa dla piechurów i rowerzystów, możliwa dowolna korekta długości spaceru poprzez leśne przecinki - polecam na weekendowe wyprawy.

🌳 Trasa spacerowa: Bystra - Kozia Górka - Bystra Początek trasy: Bielsko-Biała

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 4,1 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 198 m

Suma podejść: 314 m

Suma zejść: 320 m Spacerowiczom trasę poleca Tusha Krótki spacer bardzo łatwym szlakiem z Bystrej na Kozią Górkę.

🌳 Trasa spacerowa: Trail #5 Początek trasy: Jaworzno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 19,72 km

Czas trwania spaceru: 6 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 74 m

Suma podejść: 302 m

Suma zejść: 302 m Trasę dla spacerowiczów poleca Artlomiej

🌳 Trasa spacerowa: Niedzielne wybieganie: Łabędy-Ligota Łabędzka-Łabędy Początek trasy: Zabrze

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 10,69 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 15 min.

Przewyższenia: 27 m

Suma podejść: 87 m

Suma zejść: 78 m Trasę spacerową mieszkańcom poleca Antares Sporo podbiegów i zbiegów no i masa błota na jednej z polnych dróg. Ale trasa miła :)

🌳 Trasa spacerowa: Od Ptolemeusza do Wierusza: szlak żółty Początek trasy: Krzepice

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 1,71 km

Czas trwania spaceru: 34 min.

Przewyższenia: 7 m

Suma podejść: 5 m

Suma zejść: 8 m Promocja_wieruszow poleca tę trasę na spacer

Atrakcje na szlaku: Kuźnica Skakawska /św. Roch/ -kościół drewniany pw. Św. Rocha z 1744 r, 2 dęby szypułkowe, pomniki przyrody, grodzisko pierścionowate typu cyplowego z 700-400 p. n. e, Wieruszów-wzgórze zamkowe i fosa po wieruszowskim zamku.

🌳 Trasa spacerowa: 4.Otwarte Mistrzostwa Bielska-Białej w Biegach Górskich - trasa półmaratonu Początek trasy: Bielsko-Biała

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 25,18 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 689 m

Suma podejść: 1 168 m

🌳 Trasa spacerowa: Zloty Potok Początek trasy: Żarki

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 10,1 km

Czas trwania spaceru: 3 godz.

Przewyższenia: 121 m

Suma podejść: 753 m

🌳 Trasa spacerowa: Spacer poznawczy po Zdroju 2016/11/16 16:44 Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,92 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 38 m

Suma podejść: 379 m

Suma zejść: 362 m Trasę spacerową mieszkańcom poleca Ireneusz

Parkiem po Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój.

Park zdrojowy pochodzi z XIX w. i ostatnio przeszedł rewitalizację. W zrewitalizowanym Parku Zdrojowym stanęły tablice informacyjne i elementy małej architektury.

„Budynek pijalni wód leczniczych” – został wzniesiony w 1862 r., w stylu architektury parkowej. Charakteryzuje się drewnianą konstrukcją ryglową, wielobocznymi oknami o drobnym, pajęczynowym podziale i czterospadowym dachem, którego połacie są wygięte esowato. Pierwotnie był zdobiony perłowymi inkrustacjami. Mieścił się w nim marmurowy basen, z którego można było czerpać solankę. Pijalnia była połączona z domem zdrojowym krytym deptakiem o długości 88 m. Obecnie mieści się w nim kawiarnia.

„Hotel Prezydent” - pochodzący z 1880 r., wybudowany w stylu neobarokowym dawny hotel jest jednym z kilku obiektów uzdrowiskowych, które po II wojnie światowej zachowały swój pierwotny kształt. Po burzliwych kolejach losu, na pierwszym piętrze mieści się w nim administracja uzdrowiska. Na parterze działa kawiarnia „Uzdrowiskowa”, która na poczet swej działalności, w okresie letnim wykorzystuje stylowy, drewniany taras widokowy. „Pawilon Zdrojowy „Wrzos” – daw. Hotel Zdrojowy, pochodzi z 1874 r. Charakteryzuje się drewnianą konstrukcją muru pruskiego. Na dzień dzisiejszy, oprócz pokoi sanatoryjnych, mieści się w nim sala koncertowa oraz siedziba uzdrowiskowej biblioteki.

Pierwotnie Kurthotel (dawna nazwa pawilony „Wrzos”) wzbogacony był od strony południowej o efektowną drewnianą werandę rozebraną w latach powojennych. Jest on jedynym, zachowanym obiektem wybudowanym w drewnianej konstrukcji muru pruskiego (duży fragment charakterystycznej elewacji z cegły został zasłonięty dobudowaną ścianą, w miejscu dawnych podcieni).

„Pawilon Spójki Brackiej ‘’Górnik’’ – powstał w 1897 r. jako ostatni z sanatoryjnych obiektów. Potężna, dwupiętrowa konstrukcja została wzniesiona z czerwonej cegły na podmurówce kamiennej. Już początkiem XX w., każdego roku odzyskiwało w nim zdrowie po 400 górników i osób z ich rodzin. Po II wojnie światowej pełnił różne funkcje. Do 2009 r. mieściła się w nim Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II. Obecnie jest siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury, Biblioteki oraz Gminnego Zespołu Oświaty.

🌳 Trasa spacerowa: Aleja Spacerowa Początek trasy: Katowice

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 4,28 km

Czas trwania spaceru: 52 min.

Przewyższenia: 40 m

Suma podejść: 524 m

Suma zejść: 523 m Sylas poleca tę trasę Rewelacyjny teren na kijkowe ściganie. Stawy, kaczki, miejsce do grillowania. Każdy znajdzie dla siebie skrawek odpoczynku.

🌳 Trasa spacerowa: Przemasy na butach - Góra Żar Początek trasy: Wilamowice

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 15,03 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 534 m

Suma podejść: 823 m

Suma zejść: 829 m Trasę dla spacerowiczów poleca Przemas74

Dzisiaj wybraliśmy się na pierwszą w tym roku wycieczkę pieszą, więc trasa jest spokojna, a największe wzniesienie pokonaliśmy kolejką...

Zastartowaliśmy na parkingu pod urzędem miasta - po pierwsze parking jest darmowy - nie tak jak pod kolejką - a po drugie na wstępie mieliśmy podejście pod kolejkę, przez co nie musieliśmy wspinać się na samym końcu...

Po wyjeździe na górę Żar ruszyliśmy czerwonym szlakiem na punkt widokowy Kiczera, potem idąc nim dalej, doszliśmy do miejsca, gdzie przecina go dalej szlak niebieski - w który skręciliśmy (w prawo).

Po dłuższym spacerze dołączył do niego szlak żółty i po krótkim odcinku, gdzie oba szlaki szły tą samą drogą, skręciliśmy tak, jak nas prowadził szlak żółty. Doszliśmy nim aż do Międzybrodzia Żywieckiego i już jego ulicami wróciliśmy do miejsca, gdzie zostawiliśmy auto.

Na tej trasie nie ma jakiś wielkich podejść, natomiast idąc szlakiem żółtym, trzeba zaliczyć dość długie i w miarę ostre zejście. Więc jeśli ktoś ma ochotę na ostre podejście, polecam albo iść w drugą stronę niż my szliśmy, lub też nie wyjeżdżać koleją na górę, Żar tylko trochę się powspinać na piechotę.

Spacerowanie - korzyści

Spacerowanie przynosi wiele korzyści dla ciała i umysłu. Podczas wszelkich aktywności uwalniają się hormony szczęścia, czyli endorfiny i serotonina. Dlatego ruch pomaga w zwalczaniu stresu i napięcia. Takie korzyści dostarczy Ci nie tylko siłowania, bieganie, czy inny sport, ale również regularne spacerowanie.

Chodzenie na spacery może pomóc w walce ze zbędnymi kilogramami. Podczas chodzenia angażujemy wiele mięśni, które pracują i spalają kalorie. Dlatego regularne spacerowanie może pomóc Ci w zgubieniu zbędnych kilogramów. Im więcej ruchu, tym większe zapotrzebowanie kaloryczne. Dlatego osoby, które dużo się ruszają i uprawiają sport, mogą więcej jeść bez efektu tycia. Jeśli chcesz poznać swoje zapotrzebowanie kaloryczne, w Internecie znajdziesz wiele kalkulatorów, które pomagają je wyliczyć. WHO podaje, że dzienna ilość kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 a 8 000 kroków. Natomiast u osób z przewlekłymi chorobami dawka wynosi od 3 500 do 5 500 kroków dziennie. Spacerowanie obniża ciśnienie krwi i zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób przewlekłych. Regularne spacery mają zbawienny wpływ na układ krążenia. Zmniejsza się ryzyko wystąpienia żylaków czy pajączków.

Jak widzisz spacerowanie przynosi wiele korzyści zarówno dla zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Jeśli jesteś ciekaw, ile kroków dziennie robisz, możesz zaopatrzyć się w zegarek z funkcją liczenia kroków.

Gdzie na wycieczkę w woj. śląskim? Najciekawsze miejsca i atrakcje

Miłośnicy wędrówek mają w Śląskiem wielki wybór tras i urozmaiconych krajobrazów. Co tydzień można wybrać się na wycieczkę w inne miejsce województwa i czuć się niemal jak w innym kraju. Szlak Orlich Gniazd prowadzi do najpiękniejszych śląskich zamków, przyczajonych na białych wapiennych skałach Jury Krakowsko-Częstochowskiej niczym wielkie drapieżne ptaki. Koniecznie trzeba zwiedzić Zamek Ogrodzieniec, bliźniacze twierdze w Mirowie i Bobolicach, a także malowniczo położony zamek w Olsztynie koło Częstochowy. Wiele atrakcji czeka wokół miejscowości Złoty Potok, słynącej ze swoich szlaków pieszych i tras rowerowych, a także skał wapiennych, nadających się świetnie do wspinaczki. Wznosi się tu też pałac Raczyńskich z pięknym parkiem w stylu angielskim.

Zupełnie inaczej maszeruje się po Pustyni Błędowskiej, która jest obecnie największą polską pustynią. Ci, którzy chcą cieszyć się tutejszym niezwykłym krajobrazem (dawniej widywano tu nawet fata morganę), muszą się jednak spieszyć – pustynia zarasta i może już niedługo całkiem zniknie. Góry Śląska to malowniczy Beskid Śląski, Żywiecki i Mały. Warto zaplanować wycieczkę do miejscowości Wisła, wokół której wyznaczono 16 tras turystycznych o łącznej długości 150 km. Wiele atrakcji oferuje też tzw. trójwieś beskidzka Jaworzynki-Istebna-Koniakowa. W Istebnej rosną najpiękniejsze świerki na świecie, w Jaworzynce warto wybrać się do trójstyku granic Polski, Czech i Słowacji, a Koniakowa słynie z pięknych ręcznie wyrabianych koronek. Szlak Zabytków Techniki to śląski unikat. Prowadzi do 43 miejsc związanych z historią i rozwojem górnictwa, hutnictwa i energetyki. Warto wybrać się na wycieczkę zwłaszcza do kopalni srebrna w Tarnowskich Górach, wpisanej na listę UNESCO i oferującej np. spływy łodzią po zalanych wodą starych sztolniach.